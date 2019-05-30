انت الان تتابع درجات الحرارة تقترب من 40.. الأرصاد تعلن طقس اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيفا إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: القاهرة 22 39 شبين الكوم 21 38 طنطا 20 38 دمنهور 20 35 الإسكندرية 21 29 بلطيم 21 29 مطروح 19 28 السلوم 19 29 سيوة 23 39 بورسعيد 22 28 دمياط 21 28 الزقازيق 19 38 الإسماعيلية 20 38 السويس 21 38 العريش 19 31 رفح 19 31 رأس سدر 21 37 نخل 15 36 نويبع 26 بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: القاهرة 22 39 شبين الكوم 21 38 طنطا 20 38 دمنهور 20 35 الإسكندرية 21 29 بلطيم 21 29 مطروح 19 28 السلوم 19 29 سيوة 23 39 بورسعيد 22 28 دمياط 21 28 الزقازيق 19 38 الإسماعيلية 20 38 السويس 21 38 العريش 19 31 رفح 19 31 رأس سدر 21 37 نخل 15 36 Advertisements نويبع 26 37 طابا 24 38 كاترين 20 33 الطور 23 32 شرم الشيخ 28 39 الغردقة 25 37 مرسى علم 26 37 الفيوم 23 39 بنى سويف 23 39 المنيا 22 40 أسيوط 23 41 سوهاج 24 42 قنا 26 43 الأقصر 27 44 أسوان 30 45 أبو سمبل 30 43 الوادي الجديد 28 44 شلاتين 25 38 أبو رماد 26 37 حلايب 26 35 رأس حدربة 27 35

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