شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: انفراجة في مشكلة 300 صيدلي مصري بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، انفراجة في مستحقات 300 صيدلي مصري يعملون بشركة تداوي الطبية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك بصرف 2000 ريال بشكل عاجل لكل صيدلي، الخميس، فضلا عن صرف 1500 ريال منذ أسبوعين.

ووقال «سعفان» إنه تلقى اتصالا هاتفيا من الملحق العمالي بالسفارة المصرية بالرياض، الدكتور ياسر غازي، يفيد بصرف هذه المبالغ من قبل الشركة التي وعدت بانفراجة في الأزمة المالية عقب عيد الفطر المبارك والاستمرار في صرف مستحقات الصيادلة عقب إعادة تشغيل الصيدليات التابعة لها بشكل كامل.

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وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض في وقت لاحق بالتحرك الفوري لحل مشكلة 300 صيدلي مصري يعملون بشركة تداوي بفرع الدمام لم يتقاضوا رواتبهم لمدة أربعة شهور متتالية.

وتحرك على الفور الملحق العمالي بالسفارة المصرية بالرياض وقام بالتواصل مع إدارة الشركة التي استجاب بالبدء في صرف مبالغ مالية كإعاشة كجزء من مرتبات الصيادلة المتأخرة، طبقا لطلب الوزير أن يكون صرف هذه المبالغ قبل عيد الفطر المبارك.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة تداوي الطبية للملحق العمالي أن الصيادلة المصريين هم شركاء نجاح للشركة ولهم كامل التقدير والاحترام، واعدا بانفراجه في الأزمة المالية عقب عيد الفطر المبارك والاستمرار في صرف مستحقات الصيادلة وحصولهم على حقوقهم عقب إعادة تشغيل الصيدليات التابعة للشركة بشكل كامل.