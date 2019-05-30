شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يتفقد سير أعمال الامتحانات بجامعة بنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في زيارة مفاجئة، الخميس، أعمال امتحانات نهاية العام بجامعة بنها، حيث تفقد الوزير يرافقه الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أعمال الامتحانات بكليتي الحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية.

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واطمأن «عبدالغفار»، خلال جولته، على سير الامتحانات بالجامعة طبقا للقواعد المنظمة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مؤكداً أهمية تذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب خلال الامتحانات.

وأشاد الوزير بدور إدارة الجامعة في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات.

كما تفقد وزيرالتعليم العالى المنشآت الجديدة لكلية التربية الرياضية ومبنى الامتحانات بأرض الجامعة بكفر سعد، ووجه بالالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ منشآت الجامعة وفقا للمواصفات المتفق عليها، وسرعة الاستفادة منها لخدمة الطلاب والعملية التعليمية.

وزير التعليم العالى يتفقد سير أعمال الامتحانات بجامعة بنها

وزير التعليم العالى يتفقد سير أعمال الامتحانات بجامعة بنها

وزير التعليم العالى يتفقد سير أعمال الامتحانات بجامعة بنها