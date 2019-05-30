شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعدت محافظة السويس لاستقبال عيد الفطر؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعاً لرفع درجة الاستعداد القصوى داخل المحافظة استعداداً لعيد الفطر المبارك، بحضورالدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، واللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام للمحافظة، واللواء باسم العطارمساعد مدير أمن السويس، والقيادات التنفيذية والأمنية وممثلي الجيش الثالث الميداني ورؤساء الأحياء ومديري المديريات.

وكلف عبدالمجيد، مديري مديريات الكهرباء والصرف الصحي والمياه وجهازالتجميل والنظافة وفريق الطوارئ وشرطة المرافق ورؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال عيد الفطر المبارك.

ووجه المحافظ، مدير عام التموين بتحديد المخابز التي ستعمل خلال إجازة العيد، وكذلك المرور على الأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية واللحوم بالتعاون مع مديريات الصحة والطب البيطري والتموين والمرافق ومباحث التموين.

كما كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية الأوقاف لتجهيز 63 ساحة لصلاة عيد الفطر وبالتنسيق مع رؤساء الاحياء وجهاز التجميل والنظافة، ومنع إقامة أي ساحات لصلاة العيد إلا بعد موافقة الجهات المعنية والأوقاف.

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وقدم المحافظ الشكر لإدارة الحماية المدنية على المجهود المبذول من رجال الإدارة في الاستجابة السريعة لإنقاذ المواطنين والسيطرة على الحرائق. وطلب من إدارة المرور وضع خطة لتنظيم الشوارع أثناء العيد لمنع تكدس السيارات بالميادين والشوارع الرئيسية، وتكثيف التواجد بالطرق الرئيسية التي تربط محافظة السويس مع محافظة جنوب سيناء وخاصة بنفق الشهيد أحمد حمدي، بالإضافة إلى طريق (السخنة- البحر الأحمر) وطريق (مصر- السويس).

وشدد على مدير مديرية الصحة برفع حالات الطوارئ بالمستشفيات وإلغاء الإجازات للأطباء وطاقم التمريض، مع تحديد الورديات بالأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات العامة وتوفيرالأدوية المطلوبة بقسم الطوارئ والحوادث بالمستشفى العام وعمل خطة انتشار سيارات الإسعاف والطرق الرئيسية.

وأكد عبدالمجيد على مدير إدارة الأزمات بالمحافظة بضرورة فتح غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار اليوم لاستقبال شكاوى المواطنين والاستجابة لها بالتنسيق مع غرف العمليات المديريات والاحياء. كما قرر إلغاء إجازات مسؤولي الإدارات الهندسية بالأحياء، مشددا على سرعة إزالة أي مبان عشوائية وبدون ترخيص أثناء إجازة العيد وتحويل المخالفين للنيابة العامة، مؤكدا أنه لا تهاون في ذلك وسيتم محاسبة المقصرين من الجهات المعنية والأحياء.

كما وجه المحافظ، جهاز التجميل والنظافة وفريق الطوارئ والتدحل السريع وبالتنسيق مع الأحياء بوضع خطة لرفع القمامة والمخلفات طول أيام عيد الفطر. وأكد على رئيس قطاع كهرباء شركة توزيع كهرباء القناة بالسويس بأهمية استقرار التيار الكهربائي أثناء إجازة العيد وتشكيل فريق طوارئ للتحرك لحل أي مشكلة ناتجة عن انقطاع الكهرباء.

وشدد على مدير مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع الاحياء بتجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة واستراحات المراقبين الوافدين من المحافظات الأخرى وتهيئة الجو المناسب للجميع لأداء الامتحان.