شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: المخزون الاستراتيجي لحقن هرمون النمو يكفي 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مجموعة أكديما الدوائية، التابعة لوزارة الصحة، أن المخزون الاستراتيجى لحقن «سوماتروبين سيديكو» هرمون النمو الذي يستخدمة الأطفال المنتفعين من مظومة التأمين الصحى لعلاج التقزم وقصر القامة يكفى حتى 6 أشهر لسد احتياجات مستشفيات التأمين الصحى والوزارة، مشيرة إلى توفيره بالصيدليات بكميات كبيرة.

وذكرت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجموعة أكديما الدوائية، الخميس، أن أمبولات السوماتروبين المنتجة محليا تتميز بجودها العالية وفاعليتها الكبيرة، مشيرة إلى أنه يتم ضخ ما يقرب من 1.5 مليون عبوة تقريبا بالأسواق والتأمين الصحى ومستشفيات الوزارة، مؤكدة أنها تتابع الأرصدة بشكل يومى لتوفيره للأطفال الذين يعانون من قصر القامة أو ما يسمى بالتقزم باعتبارة أمن قومى.

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وأشارت «غراب» إلى أن حملة الرئيس السيسي «100 مليون صحة» للكشف عن التقزم بين أطفال المدارس قامت بصرف السوماتروبين للحالات التي تعانى من قصر القامة والتقزم، لافتة إلى أهمية الكشف المبكر عن نقص هرمون النمو باعتباره ركيزة أساسية في نمو عضلات وعظام الأطفال كما أنه يحميهم من الآثار السلبية السيئة التي تترتب على إصابة الأطفال بالتقزم.

من جهته، أوضح الدكتور محمد خطاب، رئيس سيديكو، أحد مؤسسات أكديما التابعة لوزارة الصحة، والخبير الدولى في مجال تصنيع الأدوية، أن السوق المحلى ومستشفيات الوزارة والتأمين الصحى تعتمد بشكل أساسى على السوماتروبين الذي له دور دور بالغ الأثر في إعادة تشكيل مستقبل آلاف الأطفال المصريين على مدار أكثر من 15 عاما.

وأضاف «خطاب» أن «أكثر من 11 مليون فيال تم إنتاجهم»، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترات الماضية علاج أكثر من 11 ألف طفل على نفقة التأمين الصحى، لافتا إلى أنه من بين كل 10 أطفال يستخدمون هرمون النمو 9 منهم يستخدمونه تحت إشراف طبى تام بعيادات التأمين الصحى.