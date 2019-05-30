شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يتابع إجراءات الوزارات استعدادًا لإصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، لمتابعة الإجراءات التي تنفذها الوزارات استعداداً لإصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، والذي تقرر أن تكون صلاحيته خمس سنوات، ولا يتم إعادة الكشف على الإعاقات الثابتة والمستقرة عند تجديد الكارت.

وحضر الاجتماع، غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وممثلون عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن وزارة الصحة والسكان قامت بالانتهاء من تصميم برنامج للتسجيل الالكتروني يستخدمه ذو الإعاقة لتحديد موعد ومكان الكشف حسب طبيعة الإعاقة، وسيتم إطلاقه قريبا، مُضيفا أن البرنامج يُعتبر الخطوة الأولى اللازمة لإتمام الكشف الطبي والوظائفي المنصوص عليهما في القانون من قبل وزارة الصحة.

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كما تناول الاجتماع، استعراض الخطوات اللازمة لرفع كفاءة مكاتب التأهيل وتدريب العاملين فيها، وفي هذا الشأن وجه الدكتور مدبولي بأهمية التنسيق مع المستشفيات الجامعية وتلك التابعة للقوات المسلحة، مُشدداً على سرعة إصدار الإجراءات التنظيمية اللازمة من جميع الوزارات المعنية.

وخلال الاجتماع، تم التنويه بأنه تقرر البدء بأصحاب الاعاقات الشديدة والثابتة والمستقرة وتم التوجيه بالتيسير عليهم، وأصحاب معاش كرامة ممن اتموا كشفاً حديثاً طبياً ووظائفياً وعددهم حوالي ٥٠٠ ألف مواطن.

وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خطط الوزارة لإضافة ١٠٠ ألف مستفيد لتكافل وكرامة، حيث تُمنح الأولوية للمسنين فوق ٦٥ سنة بدون معاش تأميني، ولذوي الإعاقة، وللأرامل اللاتي يُعِلن أيتاماً.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد حق الدولة ومعاقبة كل من تسول له نفسه التحايل أو التدليس للحصول على دعم غير مستحق قانوناً، واستمرار تنقية مستفيدي الضمان، وتحسين الاستهداف لضمهم لتكافل وكرامة في إطار توحيد برامج الدعم النقدي.