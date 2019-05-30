شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تطلب التحريات في واقعة تبول طالبة لا إراديًا داخل لجنة امتحان بـ«آداب المنصورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة قسم أول المنصورة تحت إشراف المستشار محمد أبوثريا، المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، الخميس، طلب تحريات المباحث حول واقعة المحضر ٥٥١٣ لسنه ٢٠١٩ ادرى، والخاصة بمنع مدرس بكلية آداب المنصورة لطالبة بالفرقة الثالثة بقسم اليونانى واللاتينى من الذهاب للحمام مما تسبب في تبولها لا إراديا داخل لجنة الامتحان.

Advertisements

واستمعت النيابة لأقوال الطالبة «م. ع. ف» بالفرقة الثالثة قسم اليوناني، وقالت إن الدكتور شادى بهلول، مدرس بقسم الصحافة والإعلام ورئيس لجنة الامتحانات، رفض ذهابها إلى الحمام أثناء الامتحان، رغم تكرار طلبها وتأكيدها بأنها تشعر بتعب شديد وأنها أنجبت حديثا بعملية قيصرية مما تسبب في تبولها لا إراديا داخل اللجنة مما تسبب في إهانتها أمام زملائها بلجنة الامتحان.

وقالت الطالبة، لـ«المصري اليوم»: «بعد الواقعة تقدمت بشكوى إلى الدكتور محمود الجعيدي، وكيل الكلية، وأحضرت له الشهود والملابس التي كنت أرتديها وقت الواقعة وعليها آثار التبول اللا إرادي والتغوط، بالإضافة لاثنين من شهود الواقعة وهما زميلتين لي الأولي نقلتني إلى الحمام، والأخرى أوصلتني إلى البيت بحالتي المزرية».

وأضافت: «رئيس اللجنة لم يشعر بما أعاني به، ولم يراع ظروفى المرضية، وعرضت عليه أن تذهب المراقبة معى ويتم تفتيشى للتأكد أنني أذهب للحمام فعلا وليس للغش ولكنه في كل مرة كان يرفض حتى حدث ما حدث لي قبل ساعة من نهاية الامتحان»، مؤكدة أن الدكتور المتهم في الواقعة لم يعتذر لها كما أشاعت الكلية وأنه تعامل معها ومع حالتها بلامبالاة.