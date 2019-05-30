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شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف المنيا يقضي نهار رمضان مع مسلمين.. وأطفال كنيسة يوزعون العصير وقت الإفطار (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام عدد من خدام مرحلة الطفولة بالكنيسة الرسولية بحي أبوهلال جنوب مدينة المنيا، بتوزيع العصير والمياه على إخوانهم المسلمين الصائمين ساعة الإفطار برمضان.
ولاقت لفتة المحبة استحسانًا كبيرًا من المارة، حيث اعطت ابتسامة اطفال الكنيسة الرسولية بأبوهلال، اجواء تملؤها المحبة على المارة بشارع الكورنيش، واستوقف الأطفال السيارات والموتوسيكلات والمترجلين ليقولون لهم كلمة محبة مع العصير والمياه.
وفي سياق متصل، قضى الأنبا مكاريوس، يومًا في نهار شهر رمضان مع عاملين بتقطيع النخيل بالمنيا، وكتب قصة الصورة التي لاقت استحسانًا وتداولًا كبيرًا عبر «فيس بوك»، والتي كانت كالتالي: «قضيت اليوم وقتًا مع ثلاثة من أخواتنا المسلمين كانوا يعملون إلى جوار بعض الأقباط في تقطيع النخل ليصنعون منه حمالات للأسقف الريفية البسيطة، وكانت درجة الحرارة مرتفعة جدا، وقد تأثرت بحبهم لعملهم والجهد الجبار الدي يبذلونه فيه رغم قسوة الطقس، تحية لكل شخص يتكسب قوته بالجهد والعرق والمثابرة، هكذا تعلمنا أنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضًا«.
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