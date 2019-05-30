شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة القليوبية» يوضح تفاصيل تداول صور لمريضة متوفية بمستشفى شبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحه بالقليوبية، حقيقة تداول رواد التواصل الاجتماعي«فيس بوك»، لصورة سيدة متوفيه داخل مستشفى شبين القناطر العام بسبب اهمال الأطباء وعدم تواجدهم.

قال «الطباخ» إن المتوفيه تدعى «ساره ص م»، دخلت استقبال المستشفى في حالة إعياء شديدة وتعاني هبوطا حادا بالدورة الدموية والضغط وتم عمل اللازم لها في المستشفى، حيث تم تعليق محلول ملح وأمبول ديكساميثازون وأمبول ديكلوفين، وقام طبيب الباطنه بالمستشفى بمتابعة الحالة وعندما ساءت بعدم الاستجابة لمحاليل الملح تم عمل إنعاش للقلب ولكن دون جدوى.

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أكد وكيل وزارة الصحه أن كل ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة المريضة بسبب تغيب الاطباء في ذاك التوقيت عار من الصحة وأن جميع الأطباء كانوا متواجدين بالمستشفى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه عقب التأكد من وفاة المريضة بعد كل هذه المحاولات تم عمل تقرير طبي بالوفاة وشهد عليه أهل المريضة أنفسهم، وتم تسليم الجثة لذويها عقب إنهاء كافة الإجراءات.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» في شبين القناطر تداولوا صورا لمريضة قالوا أنها لم يتم تقديم الخدمة الطبية اللازمة لها باستقبال مستشفى شبين القناطر العام، وذلك بسبب غياب الأطباء والإهمال، وذلك ما أدى إلى وفاة الحالة على الفور وتسليمها لذويها.