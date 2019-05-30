شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط رشاشين و 148 بندقية وتنفيذ 150 ألف حكم × 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح والمواد المخدرة والمطلوبين أمنياً.

ونجحت جهود الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم في ضبط "418 قطعة سلاح ناري بينها رشاشين و148 بندقية ، 388 قضية مخدرات، 450 دراجة نارية مخالفة ، 52953 مخالفة مرورية، 1704مخالفة مرافق ، 79 قضية مصنفات ، وتنفيذ 150508حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.