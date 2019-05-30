شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يُبقى على تشغيل الخطوط الثلاثة حتى الثانية صباحا طوال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة مترو الأنفاق استمرار مد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة طوال أيام إجازة عيد الفطر، لتستمر حتى الثانية من صباح اليوم التالى بدلا من الواحدة صباحا، بإجمالى 21 ساعة تشغيل يومى بدلا من 20 ساعة، وفق جدول التشغيل المعمول به منذ بداية شهر رمضان.

وبحسب تلك المواعيد فمن المقرر أن يتحرك آخر قطار بالخط الأول من محطة البداية فى المرج الجديدة الساعة 12.50 بعد منتصف الليل باتجاه حلوان، ويتحرك آخر قطار من محطة حلوان الساعة 12.40 باتجاه، بحيث تنتهى آخر رحلة فى الاتجاهين بمحطة النهاية فى الثانية بعد منتصف الليل.

ويتحرك آخر قطار بالخط الثانى من محطة البداية فى شبرا الخيمة 1 صباحا باتجاه المنيب، وآخر قطار من محطة البداية فى المنيب 1 صباحا باتجاه شبرا الخيمة، كما تتحرك آخر رحلة بالخط الثالث من محطة البداية بالعتبة 1.25 صباحا باتجاه الأهرام فى مصر الجديدة، وآخر رحلة من محطة الأهرام باتجاخ العتبة 12.40 بعد منتصف الليل.

ويلتقى آخر قطار فى الخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 1.25 صباحا، ويلتقى آخر قطار فى الخط الأول مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات 1.30 صباحا.