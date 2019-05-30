بعد تأجيلها بسبب الموجة الحارة.. التعليم تعلن موعد الامتحانات العملية للدبلومات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

عممت وزارة التربية والتعليم، الخميس، منشورًا على المديريات التعليمية، بشأن اليوم الأخير لامتحانات الدبلومات الفنية.

وجاء بالمنشور: "في إطار تأجيل وزارة التربية والتعليم امتحان طلاب الدبلومات الفنية، في المواد التي كان مقرر امتحانهم فيها يوم الخميس الموافق 23 مايو 2019، نظرًا للظروف المناخية التي مرت بها البلاد في ذلك اليوم، نحيطكم علمًا بأنه تقرر أن يؤدي طلاب التعليم الفني: "صناعي، زراعي، تجاري، وفندقي"، الامتحان في جميع المواد الدراسية التي كان مقرر تأديتهم لها يوم الخميس الموافق 23 مايو 2019، إلى يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019".

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كما تقرر ترحيل الامتحانات العملية التي المقرر لها يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019، إلى اليوم التالي مباشرة، مع ترحيل باقي الأيام الخاصة بالامتحانات العملية إلى اليوم التالي تباعًا.

ويستكمل طلاب التعليم الفني، أداء الامتحانات العملية التي بدأوها في 11 مايو الماضي، عقب انتهاء الامتحانات التحريرية التي تنتهي يوم السبت المقبل الموافق 1 يونيو 2019.