ضبط مصنع أحذية غير مرخص بالإسكندرية.. وتكثيف الجهود لضبط مالكه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية 21 ألف حذاء غير مطابق للمواصفات داخل مصنع غير مرخص لإنتاج الأحذية بالإسكندرية.

كشفت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية، قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع بدون ترخيص لتصنيع الأحذية بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري، حيث يقوم بتصنيع كميات كبيرة من الأحذية غير المطابقة للمواصفات القياسية مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، كما يقوم بتدوين عبارات لمنشأ تصنيع مخالف للحقيقة مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المواطنين.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المذكور بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وضبط الآتي: (12000) حذاء متنوع منتج نهائي غير مطابق للمواصفات مدون عليها علامة تجارية وهمية، و(9000) قطعة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ ضبط المتهم الهارب.

يأت ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة الجرائم التموينية والتصدي لجرائم الغش التجاري والسلع الاستهلاكية مجهولة المصدر لحماية جمهور المستهلكين.