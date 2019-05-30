أجهزة الأمن تواصل إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تواصل الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف.
وواصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهرالنيل، حيث قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات.
وأسفرت الجهود بمديرية أمن الأقصر عن تأمين تنفيذ (10) قرارات إزالة لحالات تعد على الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة طيبة، وفي مديرية أمن القليوبية تم تأمين تنفيذ (20) قرار إزالة لحالات تعدي متنوعة بدائرة قسم شرطة الخصوص، كما تم تأمين تنفيذ (11) قرار إزالة لحالات تعد متنوعة مديرية أمن كفرالشيخ
وأثمرت الجهود بمديرية أمن المنوفية عن تأمين تنفيذ (23) قرار إزالة لحالات تعد متنوعة، وفي مديرية أمن البحيرة تم تأمين تنفيذ (181) قرار إزالة لحالات تعد متنوعة، كما تم تأمين تنفيذ (21) قرار إزالة لحالات تعد متنوعة بمديرية أمن الغربية، وف مديرية أمن أسوان تم تأمين تنفيذ (37) قرار إزالة لحالات تعد متنوعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
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