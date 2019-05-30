مباحث التموين تضبط 4 أطنان مخللات فاسدة في مصنع بالعامرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية، 4 أطنان مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمصنع بدائرة قسم شرطة أول العامرية. ويقوم المصنع بإنتاج المخللات غير مطابقة للمواصفات القياسية مستخدماً مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة للتحقيق.

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