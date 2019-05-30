للتنقيب عن الآثار.. ضبط 2 لقيامهما بالحفر بأحد العقارات بالدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة، من ضبط صاحب محل موبيليا، 29 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة المقطم سبق اتهامه في قضية "بلطجة"، وعامل، 55 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، حال قيامهما بأعمال حفر داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم ملك الأول.

وعُثر بداخل العقار على حفرة قطرها 2 متر بعمق 3 أمتار، وأدوات حفر وتنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.