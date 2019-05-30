ضبط 35 لفافة هيروين بحوزة راكب وسقوط نشال متلبسا بمترو الزهراء والملك الصالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة الزهراء لمترو الأنفاق أحد الأشخاص، سبق اتهامه في قضية "مخدرات"، مقيم بالقاهرة، أثناء تواجده بالمحطة وبحوزته كيس بلاستيك بداخله 35 لفافة بلاستيكية بداخلهم مسحوق الهيروين المخدر وزنت جميعها 30 جرام ومبلغ مالى، هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

ونجحت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة الملك الصالح لمترو الأنفاق في ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة ) متلبساً بنشل هاتف محمول من إحدى السيدات، أثناء وجودهما بمحطة الملك الصالح لمترو الأنفاق، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

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وتمكنت الخدمة الأمنية المعينة بمحطة حلوان لمترو الأنفاق من ضبط ( أحد الأشخاص مقيم حلوان بالقاهرة ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية " عاهة مستديمة" بالسجن لمدة 10 سنوات .

وتمكنت الخدمة الأمنية المعينة بمحطة سانت تريزا لمترو الأنفاق من ضبط (نقاش ، ، مقيم بالجيزة ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "مخدرات" بالسجن لمدة 3 سنوات.

تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة وتولت النيابة التحقيق.