محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي فيديو لأعمال مبادرة حياة كريمة بمحافظة أسوان. وتضمن الفيديو لقطات لعدد من المنازل بأسوان قبل وبعد تطويرها.

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