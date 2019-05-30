انطلاق الفترة الثانية لامتحان الكيمياء بـ"أولى ثانوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

بدأ طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية، المقيدين بالصف الأول الثانوي، أداء الامتحان في مادة الكيمياء في الفترة المسائية من الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الثانية والنصف.

ومن المقرر أن يؤدي هؤلاء الطلاب الامتحان إلكترونيًا من خلال أجهزة "التابلت" الخاصة بهم، عن طريق الشبكات الداخلية بالمدارس.

وخلال الفترة الصباحية، أدى طلاب المدارس الحكومية الامتحان إلكترونيًا في نفس المادة، مشيرين إلى صعوبة أسئلته، ومواجهتهم بعض المشكلات التقنية خلال الامتحان.

وانطلقت امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي، بتاريخ 19 مايو 2019، وبدأت بمادة اللغة العربية، وتستمر حتى 1 يونيو المقبل.