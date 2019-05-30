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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:
عممت وزارة التربية والتعليم، منشورًا على المديريات التعليمية، في إطار التيسير على المشاركين في أعمال التقدير الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي "دور مايو"، للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019.
وأوضح المنشور أن نائب رئيس امتحان الثانوية العامة، وافق على قبول اعتذار مقدري الامتحات الإلكتروني، عن أعمال الملاحظة فقط بالثانوية العامة، وليس أعمال التقدير.
ووجهت وزارة التربية والتعليم، مدير التعليم العام بكل مديرية بتكليف موجهي عموم المواد الدراسية بإعداد كشوف بأسماء مقدري المواد الدراسية إلكترونيًا، والذين حصلوا على جواب انتداب للملاحظ بامتحانات الثانوية العامة؛ للاعتذار عن أعمال الملاحظة فقط بامتحانات الثانوية العامة.
وأكدت أن مدير التعليم العام بالمديرية يتسلم أصل جوابات الانتداب لجميع مقدري المواد الدراسية إلكترونيًا، طبقًا للشكوف المعتمدة من موجهي عموم المواد الدراسية؛ لإبلاغها إلى مندوب لجنة الإدارة بالمديرية.
كانت هذه تفاصيل خبر "التعليم" تقبل اعتذار مصححي امتحانات أولى ثانوي من ملاحظة الثانوية العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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