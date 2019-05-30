مصر | "طعنه في نهار رمضان".. تشريح جثة شخص قتله جاره في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طعنه في نهار رمضان".. تشريح جثة شخص قتله جاره في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت نيابة حلوان الكلية، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة شخص قتل على يد جاره بسبب خلافات سابقة بمنطقه كفر علو، وإرسال بيان بالصفة التشريحية ومعرفه أسباب الوفاة والوقوف على ملابساتها والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكما كلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وتعود التفاصيل عندما تلقى قسم شرطة حلوان، إخطار من المستشفى العام، تفيد باستقبال المدعو "أيمن. م" 26 سنة، ومقيم بشارع الأمير، كفر العلو، مصابا بجرح غائر في البطن، وبالانتقال والفحص، تبين قيام شخص يدعى حسام.ن، بافتعال مشاجرة معه، بسبب خلافات سابقة، وأشهر سلاحا أبيض، وقام بطعنه في منطقة البطن.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكب الواقعة، وحرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابه التى تولت التحقيقات.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.