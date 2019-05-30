مصر | "معركة دموية".. مصرع مزارع وإصابة 5 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "معركة دموية".. مصرع مزارع وإصابة 5 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي مزارع مصرعه فيما أصيب 5 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات على الركنه دراجة نارية بأسيوط، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين.

وتلقى مركز شرطة صدفا بلاغا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفى ومصابين بقرية الدوير دائرة المركز.

وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتبين حدوث المشاجرة بين كل من:

(طرف أول): مزارع 37 سنة، وعامل 35 سنة وشقيق الثانى عامل، مزارع 50 سنة، وابن الرابع حاصل على دبلوم 25 سنة.

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وطرف ثان: حاصل على معهد فنى 32 سنة، وشقيق السادس حاصل على معهد فنى 32 سنة، عامل 25 سنة، موظف 50 سنة، شقيق التاسع ( موظف 46 سنة ) جميعهم مقيمين بذات القرية ؛ لخلافات بينهم على إيقاف مركبة "توك توك" خاصة بالثالث ودراجة نارية خاصة بالسادس، وتبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية والخرطوش مما أسفر عن إصابة الأول والسادس بأعيرة نارية وتوفى ( مزارع 70 سنة ) وإصابة بائع متجول وسائق توك توك وطالب (تصادف تواجدهم) بأعيرة نارية وخرطوش متفرقة.

وبجمع المعلومات وتكثيف التحريات ومناقشة طرفى المشاجرة والمصابين إلى أن مطلق العيار النارى الذى أودى بحياة المزارع هو المتهم السادس، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الأول (رشاش بورسعيد) والثانى والثالث والسادس والثامن (4 بنادق آلية) كما ضُبط بمسكن المتهم السابع (بندقية آلية)، وبمواجهتهم إعترفوا بإستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمين الهاربين.