مصر | "غير صالحة للاستهلاك".. رحلة مباحث التموين في ضبط 4 أطنان مخللات بالإسكندرية

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية، قيام أحد الأشخاص (صاحب مصنع مواد غذائية" مخللات) كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى؛ حيث يقوم بتصنيع المخللات غير مطابقة للمواصفات القياسية مستخدمًا مستلزمات إنتاج غير صالحة للإستهلاك الآدمى وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة تم إستهداف المصنع المشار إليهحيث أمكن ضبط المدير المسئول عنه وضبط( 3،872 طن ) مخللات غير مطابقة للمواصفات ومستلزمات إنتاج "غير صالحة للإستهلاك الأدمى"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.