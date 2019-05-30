مصر | ضبط عاملين لتنقيبهما عن الآثار بالدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاملين لتنقيبهما عن الآثار بالدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بقيادة الرائد احمد الجمال من ضبط شخصين (صاحب محل موبيليا 29 سنه، ومقيم بدائرة قسم شرطة المقطم سبق إتهامه فى قضية "بلطجة"، عامل 55 سنه - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وأصل بلدته أبوتشت بقنا، وذلك حال قيامهما بأعمال حفر داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم"ملك الأول"، وعثر بداخله على (حفره قطرها 2 متر بعمق 3 متر، أدوات حفر وتنقيب، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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