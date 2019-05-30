مصر | سقوط صاحب مطبعة لتقليده العلامات التجارية بعين شمس

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ألقت الأجهزة الامنية بالقاهرة، القبض على صاحب مطبعة لتقليده العلامات التجارية بعين شمس.

وبتفتيش المطبعة عُثر بداخلها على، 150 عبوة كرتونية، 550 ملصق ومطبوعات، كمية من العبوات الكرتونية، جميعها مدون عليها بيانات وعلامات تجارية وهمية، وبمواجهته اعترف بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص، صاحب مطبعة 36 سنه، والكائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه بتقليد مطبوعات وعلامات تجارية بالمطبعة ملكه بدون تصريح من الجهات المختصة.