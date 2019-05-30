مصر | بـ"أسلوب كسر الباب".. سقوط تشكيل عصابي لسرقة المساكن بشمال سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"أسلوب كسر الباب".. سقوط تشكيل عصابي لسرقة المساكن بشمال سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مديرية أمن شمال سيناء، من ضبط أخطر تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن شمال سيناء قيام أربعة أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (5) وقائع مماثلة بدائرة قسمي أول وثان العريش، وأرشدوا عن المسروقات "شاشات تليفزيون، هواتف محمولة".



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.