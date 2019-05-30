مصر | "قبل العيد".. ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 1120 طربة حشيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قبل العيد".. ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 1120 طربة حشيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية النشطة فى ذلك المجال واستهداف أوكارهم.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال حملاتها على بعض العناصر الإجرامية الخطرة في مجال الإتجار بالمواد المخدرة بمحافظتى القليوبية والإسكندرية عن ضبط 4 من العناصر الإجرامية الخطرة وبحوزتهم عدد 1120 طربة من مخدر الحشيش وزنت 112 كيلو جرام، تقدر قيمة المضبوطات بحوالى 10 مليون جنيه، 3 سيارات، عدد 10 هواتف محمولة، مبالغ مالية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.