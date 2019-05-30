مصر | "حولا منزلهما لمصنع فودو".. حبس عامل وشقيقته بباب الشعرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حولا منزلهما لمصنع فودو".. حبس عامل وشقيقته بباب الشعرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة باب الشعرية، بحبس عامل وشقيقته لقيامهما بتصنيع الفودو داخل شقتهما بباب الشعرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكما كلفت رجال المباحث بإجراء تحرياتها حول الواقعة.

ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية، تفيد بقيام عامل، وشقيقته "ربة منزل" بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع وبيع المواد المخدرة، متخذان من مسكنهما مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما 2 كيلو جرام من مخدر الفودو، كيس تبغ، مبلغ مالي قدره 5380 جنيه، 3 ميزان حساس، ماكينة تغليف، 230 كيس فارغ مُعد للتعبئة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، واستخدام باقى المضبوطات فى تصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.