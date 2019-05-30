مصر | أمن القاهرة يضبط عصابة تنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن القاهرة يضبط عصابة تنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، باشراف اللواء محمد منصور، مدير الأمن، القبض على صاحب محل موبيليا وعامل لتنقيبهم عن الآثار بالدرب الأحمر.

وتعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بقيادة الرائد أحمد الجمال رئيس المباحث من ضبط صاحب محل موبيليا وعامل وذلك حال قيامهما بأعمال حفر داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم"ملك الأول"، وعثر بداخله على (حفره قطرها 2 متر بعمق 3 متر، أدوات حفر وتنقيب)، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وأمر اللواء اشرف الجندى مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.