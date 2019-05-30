مصر | ضبط عنصر إجرامي بحوزته 10 كيلو حشيش بمنطقة المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عنصر إجرامي بحوزته 10 كيلو حشيش بمنطقة المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في القبض على عنصر إجرامي، بحوزته أكثر من 10 كيلوجرامات لمخدر الحشيش بمنطقة المرج.

وتعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل سبق إتهامه فى قضية "سرقة متجر" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج مستقلا ً سيارة " ملك شقيقه "، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10،210 كيلو جرام - مبلغ مالى - 2هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفان المحمول للإتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.