مصر | 10 كيلو حشيش.. ضبط عاطل لإتجاره في المواد المخدرة بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 كيلو حشيش.. ضبط عاطل لإتجاره في المواد المخدرة بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفان المحمول للإتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاته. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل 32 سنه، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، سبق اتهامه فى قضية "سرقة متجر" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج مستقلا ً سيارة " ملك شقيقه "، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 210 كيلوجرامات، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.