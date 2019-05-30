مصر | ارتكبوا 14 حادث سرقة.. ضبط تشكيل عصابي بالمنيا وبني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتكبوا 14 حادث سرقة.. ضبط تشكيل عصابي بالمنيا وبني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط في قبضة أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تشكيلين عصابين لسرقة الدارجات النارية ارتكبوا 14 حادث سرقة بالمنيا وبني سويف.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف قيام 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية عن طريق قطع التوصيلات الكهربائية وتخلصهم من اللوحات المعدنية الخاصة بها وطمس أرقام الشاسية والموتور.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 4 وقائع بدائرة قسم شرطة بنى سويف، وأرشدوا عن المسروقات.

كما أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، قيام أربعة عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" - بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 10 وقائع مماثلة بدائرة قسم المنيا ومركز التل الكبير بالإسماعيلية، وأرشدوا عن المسروقات،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.