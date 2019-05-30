مصر | سقوط 6 عناصر إجرامية في مختلف المحافظات للإتجار في المواد المخدرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط 6 عناصر إجرامية في مختلف المحافظات للإتجار في المواد المخدرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن بنى سويف، السويس، سوهاج، الشرقية وقطاعى الأمن العام والأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى المواد المخدرة، وذلك على النحو التالى:

ضبط 2 من العناصر الإجرامية، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بدائرة مركز شرطة (ناصر) بمحافظة بنى سويف.. وبحوزتهما (عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام- هاتفى محمول – مبلغ مالى).

ضبط 3 عناصر إجرامية، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة فيصل بمحافظة السويس وبحوزته عدد 11 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1.100 كيلو جرام- 3 هواتف محمول – مبلغ مالى.

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ضبط 3 عناصر إجرامية، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بدائرة مركز شرطة (المراغة) بمحافظة سوهاج، وبحوزته عدد 71 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت 3 كيلو جرام، 50 جرام لمخدر الحشيش، سلاح أبي، هاتفى محمول، مبلغ مالى.



ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بنطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.. وبحوزتهما فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة لذات العيار، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 3 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.