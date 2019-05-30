مصر | أمن القاهرة ينقل مسنة لأحد دور الرعاية أثناء إزالة منطقة حكر السكاكيني بالشرابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن القاهرة ينقل مسنة لأحد دور الرعاية أثناء إزالة منطقة حكر السكاكيني بالشرابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من أهالي منطقة حكر السكاكينى بالشرابية في أثناء قيام الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين تنفيذ قرارات الإخلاء والإزالة بعددٍ من العقارات بالمنطقة - بتواجد إحدى السيدات المسنات والبالغة من العمر تسعون عامًا (لاتسمع ولاتتكلم) غير قادرة على الحركة وتقيم بمفردها بشقة كائنة بأحد العقارات محل تنفيذ قرارات الإزالة، ولا يقوم أحد برعايتها.

وقام قسم حقوق الإنسان بمديرية أمن القاهرة بالتواصل مع السيدة المشار إليها وتقديم الدعم النفسى لها وعقب تقنين الإجراءات تم نقلها لإحدى دور رعاية المسنين لتقديم كافة أوجه الرعاية لها.

ولاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولًا وإستحسانًا من قِبل المواطنين الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية، ومراعاة البعد الإنسانى والإجتماعى خاصةً للمواطنين كبار السن.