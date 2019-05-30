مصر | "الأمن" يكشف ملابسات مقطع فيديو لخطف مواطن تحت تهديد السلاح في بورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن" يكشف ملابسات مقطع فيديو لخطف مواطن تحت تهديد السلاح في بورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو لخطف مواطن تحت تهديد السلاح فى بورسعيد، وتبين بأن مشاجرة بينهم على اوراق شراء سيارة وراء ارتكاب الواقعة.

ورصدت المتابعة الأمنية، بث إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لمقطع فيديو مصور يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بخطف مواطن تحت تهديد السلاح بمنطقة أبراج القنال الداخلي بمحافظة بورسعيد.

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وتبين بالفحص تلقي قسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد، بلاغاً بنشوب مشاجرة بدائرة القسم بين (طرف أول - شخصين، 36 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي وشقيقه 33 سنة مقيم بذات العنوان "سبق اتهامه في جناية "مخدرات")، (طرف ثان – خراط 25 سنة مقيم الإسماعيلية ، وآخرين) وإضطلاع الطرف الأول بإقتياد الأول من الطرف الثانى وإحتجازه بمسكنهما لوجود خلافات بينهما حول شراء المتهمين سيارة من المجنى عليه ومماطلة الأخير فى إحضار أوراقها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الأول بمسكنهما وبصحبتهما المجنى عليه (الأول من الطرف الثانى) حيث تبين عدم توثيقه أو إيقاع أى أذى به.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الطرف الأول بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، حيث قاما بسداد الكفالة.