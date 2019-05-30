مصر | العثور على طفل رضيع ملقى بأحد شوارع منطقة المرج

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تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة من جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على طفل رضيع ملقى باحد شوارع منطقة المرج. تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة من جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على طفل رضيع ملقى باحد شوارع منطقة المرج.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى بالعثور على طفل بجوار أحد العقارات بدائرة القسم وبالأنتقال والفحص تبين أن الطفل رضيع ويبلغ من العمر حوالى 6 أشهر ويرتدى ملابسة كاملة وحالتة الصحية جيدة، وقام رجال الأمن بتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتهمين بالقاء الطفل وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.



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