أخبار مصر | "أمهات مصر": الكيمياء تغدر بطلاب أولى ثانوي .. وشكاوى من قلم التابلت وضيق الوقت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر": الكيمياء تغدر بطلاب أولى ثانوي .. وشكاوى من قلم التابلت وضيق الوقت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك حالة من الغضب والإستياء بين أولياء أمور وطلاب الصف الأول الثانوي بسبب صعوبة إمتحان مادة الكيمياء، فضلا عن وجود صعوبات واجهت الطلاب خلال أداء الإمتحان علي التابلت.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن أغلب أسئلة إمتحان الكيمياء جاءت صعبة وغير مباشرة، خاصة الجزء المتعلق بالمعادلات التي جاءت أغلبها من خارج المنهج، وكذلك ضيق الوقت الذي لا يناسب أسئلة الإمتحان التي تحتاج لوقت وخطواث كثيرة للإجابة عليها، حيث أكد الطلاب وأولياء أمورهم أن نماذج الإمتحان مختلفة وجميعها صعبة.

وأشارت عبير، إلي أن هناك مشكلة أخري واجهت الطلاب خلال إمتحان الكيمياء والإمتحانات السابقة وهي صعوبة الكتابة علي التابلت بالقلم الذي يعاني منه الطلاب بشكل مستمر، فضلا عن تآخر فتح الإمتحان علي التابلت ووقوع السيستم أكثر من مرة مع بعض الطلاب، وكذلك صعوبة أسئلة الإمتحان للطلاب الذين أدوا إمتحان الكيمياء ورقي.

