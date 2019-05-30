أخبار مصر | "الرحلة المقدسة".. معرض بمناسبة ذكرى دخول العائلة إلى مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرحلة المقدسة".. معرض بمناسبة ذكرى دخول العائلة إلى مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحت عنوان "الرحلة المقدسة" ينظم المتحف القبطي معرضا مؤقتا بمناسبة الاحتفال بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر.

وأوضحت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، أن المعرض يضم مجموعة من القطع الأثرية التي تحكي رحلة العائلة المقدسة في مصر، وبعض النماذج التوظيفية المجسمة لمسار الرحلة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الفعاليات والانشطة الفنية المختلفة.

وقالت جيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي أنه سيتم عرض مشهد تمثيلي لرحلة العائلة المقدسة ومجموعة متميزة من العروض الموسيقية والتي يقدمها فريق كشافة الكنيسة المعلقة، كما يستضيف المعرض لوحات فنية للفنان بيشوى رفعت والتي تحكي رحلة العائلة المقدسة.

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وأشارت إلى أن القسم التعليمي للمتحف سيقدم ورشة عمل فنية وجولات إرشادية للزائرين ومحاضرة تعليمية عن مسار العائلة المقدسة إلى أرض مصر