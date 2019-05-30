أخبار مصر | تداول 422 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 422 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 16 سفينة وتم تداول 422 شاحنة بضائع و380 سيارة حيث شملت حركة الواردات 179 شاحنة و370 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 243 شاحنة بضائع و10 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال ثلاث سفن وهي إمانة، الحرية 1، إلنوي إكسبريس، بينما غادرت أمس، ثلاث سفن وهي أمانة، الحرية 1، النوى إكسبريس، كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين أيلة وسينا ومغادرة السفينة سينا فيما شهد الميناء بالإمس وصول وسفر السفينتين أيلة وسينا بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض.