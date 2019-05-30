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شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خط للطيران المباشر بين القاهرة وبلجراد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شارك عمرو الجويلي، سفير مصر لدى صربيا، في حفل الإطلاق الرسمي لخط الطيران المباشر بين القاهرة وبلجراد ضمن عدد محدود من الوجهات الجديدة لشركة الطيران الصربية Air Serbia، وبحضور نائب رئيسة الوزراء وزير السياحة والتجارة والاتصالات راسيم ليايتش، ورئيس الشركة، دنكان نايسميث.
وأبرز الجويلى أن أول رحلة مباشرة بين العاصمتين ستكون في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، حيث ستصبح القاهرة المحطة الأفريقية الوحيدة التي تصل إليها الشركات الصربية، وبلجراد العاصمة الوحيدة في غرب البلقان التي تقلع منها رحلات مباشرة إلى القاهرة.
وأثنى السفير على قيام الاحتفالية بتخصيص عرض صور تضمن مراكز الجذب السياحى في مصر، بمشاهد للحضارات الفرعونية والإسلامية، إضافة إلى مصر الحديثة، وهو ما حاز على إعجاب الحاضرين.
ومن جانبه، أعرب وزير السياحة والتجارة والاتصالات الصربي عن أمله في أن تخدم تلك الخطوط المباشرة السياحة في الاتجاهين، وأن تسهل أيضاً حركة التجارة ونقل البضائع، بما يعزز من العلاقات الثنائية.
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