شكرا لقرائتكم خبر عن بدء «موسم العذراء» بالمنيا.. وطوارئ بالمحافظة لاستقبال الزائرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط تشديدات أمنية مكثفة برئاسة اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، يبدأ، الخميس، الموسم السنوي للسيدة العذراء بمنطقة دير جبل الطير، والذي يستمر لمدة أسبوع.

من جانبها، استعدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، لاستقبال مات الآلاف من الزوار.

كما بدأت غرف عمليات الوحدات القروية الواقعة بنطاق مركز سمالوط، وعدد من مديريات الخدمات المنوطة بتلك الاحتفالية تعمل على مدار 24 ساعة وتكون على اتصال مستمر بغرفة عمليات المحافظة للإبلاغ عن أية أحداث قد تقع أولا بأول لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية.

وأكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد لاستقبال مولد السيدة العذراء، والذى يستمر في الفترة من 30 مايو الجاري وحتي 6 يونيو المقبل، ويزوره أكثر من مليوني مواطن من كل المحافظات سنويا، وقرر المحافظ إلغاء الإجازات والراحات للقائمين على الاحتفالية بمركز سمالوط للمتابعة والرقابة.

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كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالتنسيق المستمر مع رؤساء الوحدات القروية بنى خالد، البيهو، قلوصنا، للتأكد من سلامة المراسي ومراجعة كافة وسائل الأمان والسلامة في المعديات وصلاحيتها قبل بدء الاحتفالات وعدم السماح بالحمولة الزائدة لتلك المعديات وعدم تواجد أي سيارات على أسطح المعديات، مع تكثيف أعمال النظافة بموقع الاحتفالية وتوفير عدد كاف من أكياس القمامة لتجميع القمامة يوميا بسيارة جمع القمامة.

وشدد المحافظ على الإجراءات الأمنية الخاصة بسلامة المواطنين والخدمات والحراسات والرقابة الدائمة، وكذلك إجراءات الحماية المدنية والتواجد المستمر داخل وخارج المولد بدائرة القرية المؤدية سواء من الجنوب والشمال والغرب، ووضع خطة على مدار 24 ساعة للقيام بحملات المرور من قبل شرطة المسطحات المائية على الوحدات النهرية، أثناء الاحتفال بالمولد بدائرة المركز سواء العبارات ملك الوحدة المحلية أو الأهالي والقيام بمراجعة الاشتراطات الخاصة بالأمن.

وأعلنت مديرية الطب البيطري عن تنظيم قوافل إرشادية للدير وتوضيح التعليمات والطرق الخاصة بالذبح داخل المجازر حيث تقيم المديرية مجزرا داخل ارض الاحتفالية وتم تطويره بمبلغ 50 ألف جنيه كما تتواجد عيادة بيطرية.

وتدفع مديرية الصحة بثلاث عيادات متنقلة فضلا عن الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية بوحدة دير جبل الطير وتم رفع درجة الاستعداد بمستشفيي سمالوط والمنيا العام، بالإضافة إلى توفير كميات إضافية من أدوية الطوارئ والأمصال، كما دفعت هيئة الإسعاف بـ 15 سيارة إسعاف لتغطية كافة النقاط الخاصة بالاحتفالية، ونفذت شركة الكهرباء عدد من أعمال التغيير والصيانة للمحولات.

ويقع دير السيدة العذراء أعلى قمة «جبل الطير» بمركز سمالوط بالمنيا، أحد أهم تلك المزارات الذي تتخطي أهميته القيمة التاريخية فقط، وذلك لتوافد مئات الألوف لزيارة المكان على مدار العام منهم نحو 2 مليون مسلم ومسيحي يتوافدون عليه في بدايات شهر مايو من كل عام، ويعرف بأسبوع الزيارة أو موسم العذراء أو المولد يحل في كل عام بعد عيد القيامة بنحو شهر وينتهي بعيد الصعود.