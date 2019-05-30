شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك سفاجا تضبط 4 محاولات تهرب جمركي لسجائر وشيش إلكترونية بـ2 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، الخميس، من ضبط 4 محاولات تهرب جمركي لكمية من السجائر والشيش الإلكترونية ومستلزماتها وعدد من الألعاب النارية المحظور استيرادها بقيمة ٢ مليون و١٣١ ألف جنيه.

ففي المحاولة الأولى وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة من ميناء ضبا السعودي على الباخرة الحرية تم الاشتباه في مشمول شهادة الأمتعة الشخصية رقم 6476 لسنة 2019 بإسم الراكب م. ف. م وبتفتيش الأمتعة الشخصية تبين وجود 235 شيشة إلكترونية مناشئ مختلفة و660 مبسم شيشة إلكترونية منشأ الصين مخبأة داخل سماعات صوت كبيرة و12 مفتاح تحكم وتشغيل منشأ كورى 60 جهاز منظم للجهد و2 جهاز منظم لشبكة اتصالات و31 قطع إلكترونية من لدائن مخبأة داخل ضمن أمتعته الشخصية.

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة من ميناء ضبا السعودى على الباخرة الحرية تم الاشتباه في مشمول شهادة الأمتعة الشخصية رقم 6480 لسنة 2019 باسم الراكب ص. ع. ع وبتفتيش الأمتعة الشخصية تبين وجود 39 شيشة إلكترونية و13 علبة بكل منها عدد من السجائر الإلكترونية و425 زجاجة زيت سجائر إلكترونية مخبأة داخل أمتعته الشخصية و62 علبة مباسم للشيش الإلكترونية و20 علبة فلاتر للشيش و18 شاحن للشيش مخبأة داخل الأمتعة الشخصية.

Advertisements

وفى المحاولة الثالثة، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة على الباخرة إكسبريس وبتفتيش مشمول شهادة الأمتعة الشخصية رقم 6625 لسنة 2019 باسم الراكب م. م. ج تبين وجود 170 علبة بكل منها عدد من السجائر الإلكترونية مخبأة داخل أمتعته الشخصية.

وفى المحاولة الرابعة، وأثناء تفتيش مشمول شهادة الأمتعة الشخصية رقم 6443 لسنة 2019 باسم الراكب ر. ي. ن تم ضبط 25 شمروخ داخل طرد من الورق المقوى ضمن الأمتعة الشخصية للراكب .

وتم الضبط بمعرفة اللجنة الجمركية، وبلغت التعويضات المستحقة 2 مليون و131 ألف و360 جنيهًا.

وقرر مدحت رجب أحمد مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير 4 محاضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.