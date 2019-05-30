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المتحف القبطي ينظم معرضًا بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم المتحف القبطي معرضا مؤقتا تحت عنوان «الرحلة المقدسة» بمناسبة الاحتفال بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر.

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وأوضحت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، أن المعرض يضم مجموعة من القطع الأثرية التي تحكي رحلة العائلة المقدسة في مصر، وبعض النماذج التوظيفية المجسمة لمسار الرحلة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الفنية المختلفة.

من جانبها، قالت جيهان عاطف، مدير عام المتحف القبطي، إنه سيتم عرض مشهد تمثيلي لرحلة العائلة المقدسة ومجموعة متميزة من العروض الموسيقية والتي يقدمها فريق كشافة الكنيسة المعلقة، كما يستضيف المعرض لوحات فنية للفنان بيشوى رفعت والتي تحكي رحلة العائلة المقدسة.

وأشارت إلى أن القسم التعليمي للمتحف سيقدم ورشة عمل فنية وجولات إرشادية للزائرين ومحاضرة تعليمية عن مسار العائلة المقدسة إلى أرض مصر.

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