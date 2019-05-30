شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اللجنة الأولى للقسم الأدبى بامتحانات الثانوية الأزهرية بمادة البلاغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت الآن اللجنة الأولى بثالث أيام امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبى، ويؤدى الطلاب امتحان مادة البلاغة والتى تنتهى فى الحادية عشرة. كما يؤدى الطلاب امتحان مادة الإنشاء باللجنة الثانية والتى تبدأ فى الحادية عشرة والنصف وتنتهى فى الواحدة والنصف ظهرا. وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالب في القسم الأدبي، و 51887 طالب في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء اللجنة الأولى للقسم الأدبى بامتحانات الثانوية الأزهرية بمادة البلاغة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.