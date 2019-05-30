طلاب أولى ثانوى: امتحان الكيمياء سهل بالنسبة للطالب المتفوق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى طلاب الصف الأول الثانوى العام، اليوم الخميس، امتحان مادة الكيمياء إلكترونيا على التابلت وورقيا فى بعض اللجان.
وأكد الطلاب صعوبة الأسئلة لأنها تحتاج إلى كتابة كثيرة فى الوقت الذى يعانون فيه من بطء الكتابة بالقلم الإلكترونى للتابلت ، كما أن الأسئلة تحتاج إلى تفكير ولم تراع وقت الامتحان.
وقال الطالب على الشريف بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، إن الامتحان انقسم إلى 17 سؤالا ، منها 10 عبارة عن اختيار من متعدد، و7 أسئلة مقالية، موضحا أن الامتحان به جزئيات سهلة وأخرى صعبة وأنه سهل بالنسبة للطالب المتفوق وعدا ذلك يمثل صعوبة.
وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ 585,980 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين ، الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.
جدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى العام بدأت 19 مايو الجارى وتنتهى السبت المقبل 1 يونيو القادم.
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