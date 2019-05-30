شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السكك الحديدية قائمة التأخيرات المتوقعة للقطارات على بعض خطوط الهيئة فى جدول التشغيل اليوم الخميس، نظرا لأعمال التجديد والصيانة وتحديث نظم الإشارات.

وتُنفذ الهيئة عددا من المشروعات المهمة لتحديث الخطوط وتطوير المزلقانات والإشارات، وحتى تُنجز الأعمال مع الحفاظ على انتظام الحركة، فإنها تضطر إلى تهدئة سرعة بعض القطارات فى عدد من المناطق التى تشهد أعمال تطوير، وهو ما يتسبب فى تأخيرها عدة دقائق، وبحسب القائمة المعلنة اليوم جاءت تلك التأخيرات كالتالى: خط القاهرة/ الإسكندرية خط القاهرة/ الإسكندرية متوسط التأخير 40 دقيقة خط القاهرة/ السد العالى خط القاهرة/ السد العالى القاهرة/ أسيوط 35 دقيقة Advertisements أسيوط/ أسوان 35 دقيقة بنها/ بورسعيد بنها/ بورسعيد متوسط التأخير 45 دقيقة خط طنطا/ المنصورة/ دمياط خط طنطا/ المنصورة/ دمياط متوسط التأخير 25 دقيقة

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن تلك التأخيرات، التى تأتى بسبب تهدئة السرعة فى بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتطوير أداء الشبكة وتقديم أفضل الخدمات للركاب.

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