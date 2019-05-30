شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس حار غدًا.. والقاهرة «38» (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الجمعة، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على القاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

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وتقل الرؤية في الشبوره المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «22- 38»، الإسكندرية «22 – 29»، قنا «26 – 43»، الأقصر «29– 44»، وأسوان «31 – 45».