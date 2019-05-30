شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يخصص قطعة أرض بمطروح لإقامة فرع للمخابرات العامة (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 227 لسنة 2019 بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة مطروح بمساحة 0.21 فدان تقريبا تعادل 885.91 متر مربع لاستخدامها في إقامة فرع للمخابرات العامة. ونشر القرار في عدد الجريدة الرسمية، الصادرة صباح الخميس.

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