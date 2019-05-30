شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يقرر اعتبار محطة رفع الصرف الصحي بالقناطر منفعة عامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفي مدبولي، على اعتبار مشروع إقامة محطة رفع صرف صحي بناحية أبوالغيط، مركز القناطر الخيرية بالقليوبية من أعمال المنفعة العامة. وللالاع على نص القرار:

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