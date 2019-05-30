شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستعرض إنجازات مبادرة حياة كريمة بأسوان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو عن إنجازات حققتها مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس في أول العام وتنفذها وزرة التضامن.
وتضمن الفيديو الذي نشرته صفحة الرئيس السيسي إنجازات المبادرة في محافظة أسوان، ويظهر فيه أحوال بعض المواطنين والمباني قبل وبعد المبادرة.
كان قد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى في بداية عام 2019 مبادرة حياة كريمة«، بهدف رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الحياة الكريمة لهم.
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